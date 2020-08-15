СОЧИ, 15 авг /ПРАЙМ/. Первые 200 пассажиров отправились в Абхазию на туристическом поезде "Туапсе — Сочи — Гагра", сообщил журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

В составе поезда отреставрированный локомотив, купейные и плацкартные вагоны, оформленные в стилистике 70-80 годов прошлого века. При этом вагоны поезда осовременены — в каждом из них есть кондиционеры, биотуалеты, розетки и usb-порты для подзарядки мобильных устройств. Пограничный контроль пассажиры проходят в поезде.

"Сегодня мы запускаем в ежедневное обращение новый туристический поезд "Сочи" сообщением "Туапсе — Гагра". В поезде четыре класса обслуживания, два вагона ресторана. Поезд почти на 400 человек. Уже на первый рейс продано больше 200 билетов", — рассказал Пегов.

В меню вагона-ресторана включены блюда русской и абхазской кухни. Пассажирам предоставят доступ к мультимедийному порталу с информацией о курортах Черноморского побережья. По прибытии в Гагру туристы смогут совершить экскурсию на озеро Рица и к другим достопримечательностям Абхазии и отправиться обратно на том же поезде.

Из Сочи состав будет отправляться по понедельникам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Время в пути до Гагры составит 2,5 часа. В обратном направлении из Гагры — по средам, четвергам, пятницам, субботам и воскресеньям. Также один раз в неделю поезд будет ходить по укороченному маршруту — между Гагрой и Сочи. В пути следования предусмотрены остановки на станциях Лазаревская, Лоо, Дагомыс, Сочи, Адлер.

Железнодорожное сообщение между Россией и Абхазией было приостановлено в связи с пандемией коронавируса и возобновилось 7 августа.