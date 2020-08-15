С.-ПЕТЕРБУРГ, 15 авг /ПРАЙМ/. Самолет авиакомпании "Россия", вылетевший в Анталью, вернулся в петербургский аэропорт "Пулково" из-за неубранных шасси, посадка прошла благополучно, сообщает Северо-Западная транспортная прокуратура.

"По предварительным данным, самолет рейсом FV 5663 авиакомпании "Россия" вылетел сегодня в 13.48 по маршруту Санкт-Петербург-Анталья. После взлета в связи с тем, что не произошло уборки шасси, самолет возвратился в аэропорт вылета. Посадка воздушного судна произведена благополучно", — говорится в сообщении.

На борту находилось 408 пассажиров и 13 членов экипажа. В настоящее время запланирован вылет резервного самолета. Отмечается, что пассажиры обеспечены прохладительными напитками и питанием.

"Санкт-Петербургская транспортная прокуратура проводит проверку исполнения законодательства о безопасности полетов и соблюдения прав пассажиров в связи с возвратом воздушного судна в аэропорт Пулково", — сообщает ведомство.