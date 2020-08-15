ТАШКЕНТ, 15 авг /ПРАЙМ/. Министерство транспорта Узбекистана 17-30 августа организует еще 23 чартерных вывозных авиарейса в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, в том числе 14 рейсов из России, сообщил РИА Новости в субботу представитель ведомства.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили пассажирское транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Составлен график очередных 23 чартерных рейсов из-за рубежа для возвращения граждан Узбекистана на 17-30 августа", — сказал представитель минтранса. Расписание чартеров утверждено специальной республиканской комиссией по борьбе с коронавирусом.

В соответствии с графиком, пять чартеров будут направлены в Москву, четыре — в Казань, три — в Санкт-Петербург, по одному — во Владивосток и Новосибирск. Чартеры также будут организованы в Дубай, Минск, Нью-Йорк, Сеул и Стамбул. Спецрейсы доставят узбекистанцев не только в Ташкент, но и в Самарканд.

По данным министерства транспорта Узбекистана, с марта вывозными рейсами из зарубежных стран в республику вернулись более 90 тысяч соотечественников, в том числе около 50 тысяч из России, из Узбекистана в РФ — более 3,7 тысячи россиян.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.