МОСКВА/МИНСК, 15 авг /ПРАЙМ/. Директор крупного Минского завода колесных тягачей (Volat) Алексей Римашевский, выступая на митинге перед сотрудниками предприятия, заявил, что признает поражение Александра Лукашенко на выборах президента Белоруссии.

В субботу Лукашенко на фоне проходящих в республике забастовок на предприятиях заявил, что в понедельник посетит Минский завод колесных тягачей и ответит на вопросы о ситуации в стране.

"Я говорю, что люди имеют право на альтернативную точку зрения. Я говорю, что я в эту избирательную кампанию абсолютно осознанно проголосовал за главу государства, действующего (президента) Александра Григорьевича Лукашенко. Объясняю, почему: потому, что оцениваю действия человека. Я это сделал, проголосовал, но я признаю, что он их не выиграл, вы понимаете?" — сказал Римашевский, который был назначен на эту должность только 30 января 2020 года.

Когда Римашевский сообщил о своем выборе, толпа стала неодобрительно гудеть и кричать: "Уходи!"

"Я согласен с тем, что мое мнение не поддержало большинство", — продолжил Римашевский, и толпа встретила эти слова аплодисментами.

Volat — белорусское предприятие, специализирующееся на выпуске дорожных и внедорожных автомобилей большой грузоподъемности, прицепной техники, специальных колесных шасси под монтаж оборудования для предприятий строительного, нефтегазового и машиностроительного комплексов. До 1991 года находилось в составе Минского автомобильного завода.

Является государственным предприятием и находится в ведении Государственного военно-промышленного комитета Республики Беларусь. Форма собственности — открытое акционерное общество. На предприятии работают около 4,5 тысяч человек.