МОСКВА, 15 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания Swiss начала регулярные рейсы между Москвой и Цюрихом, сообщил московский аэропорт "Домодедово" в своем Telegram-канале.

Россия в субботу возобновила прерванное из-за пандемии коронавируса авиасообщение с Швейцарией. Как сообщалось, полеты из Москвы в Женеву будет выполнять "Аэрофлот".

"Домодедово" обслужил первый регулярный рейс авиакомпании Swiss после возобновления авиасообщения между Россией и Швейцарией. Рейс LX 1327 вылетел сегодня из "Домодедово" в Цюрих", — говорится в сообщении.