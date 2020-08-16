Более 120 россиян вернулись в Москву из Вероны вывозным рейсом - посольство РФ
МОСКВА, 16 авг /ПРАЙМ/. Более 120 человек вернулись в Москву вывозным рейсом из итальянской Вероны, сообщило посольство России в Италии.
Как сообщила российская дипмиссия на своей странице в Facebook, в воскресенье состоялся вывозной рейс авиакомпании S7.
"В Россию смогли вернуться 124 наших соотечественника. Сотрудники генконсульства России в Милане оказали все необходимое содействие согражданам в прохождении формальных процедур в аэропорту г. Вероны", — отметили в посольстве.
Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.
https://1prime.ru/transport/20200816/831917693.html