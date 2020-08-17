НЬЮ-ЙОРК, 17 авг /ПРАЙМ/. Очередной рейс "Аэрофлота" вывез россиян из Нью-Йорка в Москву, сообщается на сайте аэропорта JFK.

На странице посольства РФ в Вашингтоне в Facebook ранее отмечалось, что это уже 20-й вывозной рейс. На борт допущены жители всей России, отмечало посольство.

Ожидается, что самолет прибудет в аэропорт Шереметьево в 11.50 мск.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.