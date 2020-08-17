МОСКВА, 17 авг — ПРАЙМ. "Аэрофлот" фиксирует загрузку отдельных рейсов на курорты Турции около 96-97%, сообщил гендиректор авиакомпании Виталий Савельев.

"Мы видим загрузку, которая сейчас идет на турецкие курорты — Бодрум, Даламан — это примерно 96-97% отдельные рейсы, а средняя — больше 55%, но как это все пройдет… будет ли вторая волна…", — сказал Савельев интервью телеканалу "Россия 24".

Россия 1 августа возобновила прерванные из-за пандемии коронавируса рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, были разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — в Анталью, Бодрум и Даламан.

Пресс-секретарь авиакомпании Юлия Спивакова 11 августа сообщала РИА Новости, что спрос на рейсы "Аэрофлота" из РФ по всем турецким направлениям высокий, количество бронирований в Стамбул в августе выше на 27%, чем за аналогичный период прошлого года. Она тогда отмечала, что заполняемость рейсов в Турцию высокая, и хотя выводы делать рано, но в период с 10 по 18 августа она уже превышает 85%.