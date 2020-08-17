БРЮССЕЛЬ, 17 авг /ПРАЙМ/, Мария Князева. Еврокомиссия разрешила Дании и Швеции оказать поддержку крупнейшему авиаперевозчику Скандинавии SAS, пострадавшему от борьбы с распространением нового коронавируса, на сумму до приблизительно одного миллиарда евро, говорится в сообщении ЕК.

"Европейская комиссия одобрила планы Дании и Швеции внести свой вклад в размере приблизительно до 1 миллиарда евро в рекапитализацию SAS", — говорится в релизе.

Этот процесс рекапитализация предполагает поддержку и со стороны частных инвесторов, отмечает ЕК.

Исполнительный вице-президент ЕК Маргрет Вестагер, чьи слова приводятся в релизе, отметила, что SAS играет ключевую роль в обеспечении сообщения между скандинавскими странами, а также в их экономике. Вклад властей двух стран должен помочь авиакомпании выдержать нынешний кризис.