МОСКВА, 17 авг /ПРАЙМ/. Участок Сокольнической линии метро Москвы откроют уже во вторник, на два дня раньше, чем планировалось, сообщает пресс-служба столичного департамента транспорта в своем Telegram-канале.

"Уже завтра утром мы досрочно открываем станции Сокольнической линии "Филатов луг", "Прокшино", "Ольховая", "Коммунарка", которые закрывали для работ по устройству бесстыкового пути",- говорится в сообщении.

Отмечается, что сотрудники выполнили большой объем работ в кратчайшие сроки: была произведена сварка почти 1200 стыков на 15 километрах пути.

"Мы стараемся проводить все работы по улучшению Московского транспорта максимально оперативно. В этот раз мы закончили установку бесстыкового пути на участке Сокольнической линии на два дня раньше. Поэтому жители города уже завтра смогут пользоваться всеми станциями в привычном режиме", — приводит пресс-служба слова руководителя департамента Максима Ликсутова.