БЛАГОВЕЩЕНСК, 18 авг /ПРАЙМ/. Новая взлетно-посадочная полоса (ВПП) в аэропорту Благовещенска после завершения строительства к 2022 году сможет принимать все типы воздушных судов, сообщил премьер-министру РФ Михаилу Мишустину губернатор Амурской области Василий Орлов.

"Как планируете еще привлекать инвесторов, какие из крупнейших инфраструктурных проектов планируется осуществить здесь, в Амурской области?" — спросил у главы региона Мишустин.

"Вы вчера видели строительство взлетно-посадочной полосы в Благовещенске, она будет принимать все без исключения типы воздушных судов. Стоимость — 4,6 миллиарда рублей", — сказал Орлов.

"Строительство будет завершено к 2022 году, строительство идет в соответствии с графиком", — продолжил губернатор.

Кроме того, 2 сентября будут подведены итоги конкурса на проект международного терминала аэропорта Благовещенска, отметил глава Приамурья.

Также, по его словам, в числе крупнейших инфраструктурных проектов — мост через реку Зею в Благовещенске стоимостью 19,8 миллиарда рублей.

"С инвесторами всегда работаем в точечном режиме", — подчеркнул Орлов.

"Главное, что инвесторы, которые к вам приходят.., создают соответствующую социальную инфраструктуру вокруг объекта", — резюмировал Мишустин.