МОСКВА, 18 авг /ПРАЙМ/. Беспилотные такси в Москве, которые могут появиться в ближайшие годы, будут выполнять скорее туристическую функцию и курсировать в центре, считает директор НИИ "Мостранспроект" Александр Поляков.

Ранее в пресс-службе Мостранспроекта пояснили РИА Новости, что в начале года был запущен автомобиль с мобильным комплексом фиксации нарушений на дорогах общего пользования — беспилотный паркон. Он курсирует на центральных улицах Москвы.

"Недавно в новостях называли дату появления на дорогах Москвы беспилотных такси — в 2024 году… Если рассматривать автономные такси в ближайшие годы, то, вероятно, они будут курсировать в центральной части города и носить скорее туристическую функцию, так как рядом будет сидеть оператор, он же гид и экскурсовод. А жители будут пристально изучать нового участника дорожного движения", — написал Поляков в своей колонке на сайте столичного департамента транспорта.

По его словам, беспилотник обучили общаться со светофорами и детекторами на пути — передавать и получать данные через каналы связи LTE и через радиочастотное взаимодействие. "К примеру, наш беспилотник с начала года выезжает на маршрут для администрирования парковочного пространства, и когда он подъезжает к воротам НИИ — светофор "видит" его, сам открывает ему ворота и включает зеленый сигнал светофора", — добавил Поляков.

Он отметил, что сейчас на оцифровку участка дороги уходит неделя, за этот срок дорога полностью подготавливается для движения беспилотника. Уже сейчас он может передвигаться самостоятельно и не сбивать углы, но по российскому законодательству такой автомобиль не может быть полностью самостоятельным, ему нужен контроль оператора.

"Мы считаем, что к 2024 году мы сможем полностью оцифровать центральную часть города, подготовить транспортную инфраструктуру, для того, чтобы там курсировали не только наши беспилотники, но и любой транспорт, такси, трамваи, автобусы", — уточнил Поляков.