КИЕВ, 18 авг /ПРАЙМ/. Президент Украины Владимир Зеленский провел телефонный разговор с и. о. президента Европейского банка реконструкции и развития (ЕБРР) Юргеном Ригтеринком, в ходе которого отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 миллионов евро, передает пресс-служба главы государства.

Экс-премьер-министр Украины Алексей Гончарук заявил в ноябре 2019 года, что подписал финансовое соглашение между Украиной и Европейским инвестиционным банком и меморандум о взаимопонимании между правительством и ЕБРР на сумму 900 миллионов евро.

"Говоря о национальной программе "Большая стройка", президент Украины отметил приоритетность проекта "Развитие трансъевропейской транспортной сети" на общую сумму 900 миллионов евро (450 миллионов евро — привлечение средств Европейского инвестиционного банка, 450 миллионов евро — привлечение средств ЕБРР). Сейчас подготовка к реализации этого проекта находится на финальной стадии. Консультанты Европейского банка реконструкции и развития проводят аудит безопасности дорожного движения, а также оценку климатических, экологических и социальных факторов реализации проекта", — сообщается во вторник на сайте президента Украины.

Уточняется, что кредитное соглашение с ЕБРР планируется подписать в конце 2020 — начале 2021 года.

Кроме того, в офисе подчеркнули, что Зеленский отметил положительные результаты двустороннего сотрудничества, в частности, подписание кредитного соглашения между АО "Укргаздобыча", министерством финансов и ЕБРР на 52 миллиона евро.

Во время телефонного разговора стороны также договорились о подготовке меморандума между Украиной и ЕБРР по внедрению ряда антикоррупционных мероприятий в государственных компаниях, реализующих совместные с банком проекты.

В частности, Государственное агентство автомобильных дорог Украины (Укравтодор) станет первым ведомством, в котором будет разработана и реализована комплексная программа, направленная на повышение качества и прозрачности управления проектами. Переговоры относительно старта этого пилотного проекта продолжались с апреля.