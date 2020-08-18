ТЕЛЬ-АВИВ, 18 авг /ПРАЙМ/. Израильский национальный авиаперевозчик El Al принял решение продлить отмену рейсов как минимум до конца сентября, пишет издание "Едиот Ахронот".

Ранее сообщалось, что El Al отменяет пассажирские рейсы до конца августа, 95% сотрудников останутся в неоплачиваемом отпуске.

"Авиакомпания сообщила, что она приняла решение не возобновлять регулярные пассажирские рейсы по крайней мере до 30 сентября", — пишет издание.

Отмечается, что решение принято "в свете сохраняющихся ограничений и необходимости карантина для пассажиров, прилетающих в Израиль, и запрета на въезд для иностранцев".

В марте авиакомпания отправила 5,5 тысячи из 6 тысяч сотрудников в неоплачиваемый отпуск из-за вспышки коронавируса.