ВЛАДИВОСТОК, 19 авг /ПРАЙМ/. Свыше 2,2 тысячи тонн замороженных морепродуктов перевезли в КНР из Приморья с начала запуска проекта "Грузовой экспресс" — альтернативного автомобильным перевозкам пути доставки рыбы в Китай, сообщает ДВЖД.

С мая 2020 года на Дальневосточной железной дороге запущен проект "Грузовой экспресс" по отправке в Китай поездов с замороженной рыбой со станций Владивосток, Уссурийск и Угловая. Технология сервиса заключается в резервировании вагономест и доставке грузов по расписанию с согласованным временем отправления и прибытия.

"Экспортные контейнерные перевозки морепродуктов через железнодорожный пункт пропуска Камышовая (РФ) – Хуньчунь (КНР) с мая по июль 2020 года уже превысили 2,2 тысячи тонн", — говорится в сообщении.

Проект стал альтернативой автомобильной доставке морепродуктов в Китай из-за объявленных ограничений в пропуске грузовиков через ряд международных пунктов пропуска из-за ситуации с коронавирусом.

Из-за ужесточения в Китае мер по борьбе с коронавирусом в мае сотни большегрузов скопились на российской стороне перед пунктом пропуска "Пограничный" в Приморье — китайская сторона сократила количество фур, пересекающих границу через погранпереход "Пограничный — Суйфэньхэ", с 30 до 10 единиц в сутки в каждую сторону. Позже власти региона договорились об увеличении числа пропускаемых грузовиков в пункте пропуска "Пограничный", 18 мая фуры пошли в КНР, движение восстановилось.

С 29 мая начал действовать временный порядок пересечения границы, согласно которому перевозчики, чтобы выехать в КНР, должны заранее подавать электронную заявку через сайт правительства Приморского края. Очереди на границе пропали в начале июня. В начале августа они вновь появились. Краевые власти сообщили, что пост ГИБДД установили перед "Пограничным", также на месте работает Росгвардия.