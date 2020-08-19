МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Премьер-министр России Михаил Мишустин и его белорусский коллега Роман Головченко договорились в рамках телефонного разговора о совместной работе ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу, сообщается на сайте кабмина Белоруссии.

"Стороны обсудили актуальные вопросы взаимодействия и приняли необходимые решения. В том числе достигнута договоренность о совместной работе соответствующих ведомств двух стран по снятию ограничения на передвижение через белорусско-российскую границу", — говорится в сообщении.

Отмечается, что в завершение разговора стороны подчеркнули нацеленность на оперативное решение всех вопросов в рамках Союзного государства. По итогам даны конкретные поручения ведомствам двух стран по реализации достигнутых договоренностей.