МОСКВА, 19 авг /ПРАЙМ/. Германская авиационная ассоциация (BDL) предложила план по возобновлению трансатлантического авиасообщения с помощью тестов на коронавирус, сообщает новостной портал Hessenschau со ссылкой на заявление главы BDL Петера Гербера.

Сообщается, что сейчас в ФРГ обсуждается возобновление трансатлантических полетов из Франкфурта и Мюнхена. При этом пассажиры этих рейсов, как предлагают в BDL, должны будут заранее пройти тестирование на COVID-19.

Как заявил Гербер, тесты на коронавирус, которые будут проходить пассажиры этих рейсов должны быть признаны и в США, и в Европе. Кроме того, их результаты должны быть получены пассажирами не ранее чем за 48 часов до полета.

Как утверждают в BND, власти США в отличие от европейских коллег выразили готовность обсуждать и реализовывать эти предложения.