ТАШКЕНТ, 20 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания Nordwind в четверг доставит 58 россиян из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Чартерный рейс Nordwind вылетел 20 августа в 22.08 (20.08 мск) из Ташкента в Москву. На борту – 58 граждан России и 25 иностранных граждан", — сказал представитель посольства.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян. В марте-августе чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", Azur Air и Uzbekistan Airways также организованы в Москву, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.