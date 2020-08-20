БУЭНОС-АЙРЕС, 20 авг /ПРАЙМ/. Власти Перу намерены в скором времени открыть международные перелеты, но только для случаев крайней необходимости, сообщает радио RPP со ссылкой на министра транспорта страны Карлоса Эстремадойро.

"Возможно, мы в короткий период времени откроем международные перелеты, но будет передвигаться лишь небольшой процент людей, которые должны лететь из-за крайней необходимости", — приводит его слова радио.

Эти рейсы будут регулироваться министерством иностранных дел страны в координации с посольствами в разных странах.

Пока нет информации о том, когда будут открыты регулярные перелеты.

В Перу подтверждено 558 420 случаев коронавируса, погибли 26 834 человека.