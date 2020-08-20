КАЛИНИНГРАД, 20 авг /ПРАЙМ/. Рейсы из Калининграда в Турцию смогут возобновиться не раньше сентября после согласования с авиакомпаниями, сообщила РИА Новости представитель калининградского аэропорта "Храброво" Наталья Грицун.

Ранее Росавиация сообщила, что РФ с 20 августа разрешает полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.

"Если говорить о направлениях, которые сейчас открыты для полетов из РФ, из Калининграда до пандемии выполнялись чартерные рейсы в Турцию. Вероятнее всего, возобновление рейсов в Турцию будет не раньше начала сентября, после согласования с авиакомпаниями", — сказала Грицун.

Россия возобновила регулярное международное авиасообщение с рядом государств 1 августа. Полеты были начаты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. С 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталья, а 15 августа начались рейсы в Швейцарию.