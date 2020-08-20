МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Стоимость акций американской автомобилестроительной корпорации Tesla растет на 7% в четверг вечером, превышая рекордно высокую отметку в 2 тысячи долларов, свидетельствуют данные торгов.

По состоянию на 22.22 мск акции Tesla дорожают на 6,99%, до 2010 доллара за акцию. В ходе торгов цена поднималась до 2021,87 доллара, что рекорд для этих бумаг.

В январе стоимость акции компании составляла 430,26 доллара. Таким образом, с начала года капитализация Tesla выросла в 4,7 раза, а только за последние две недели эти бумаги подорожали более чем на 38%.

Первым толчком к росту цен на акции корпорации ранее в августе стало сообщение компании о намерении провести дробление акций, чтобы сделать их более доступными для инвесторов. Тогда акции подорожали на 13%. Затем инвесторы обратили внимание на сообщения СМИ о том, что аналитик Wedbush Дэн Айвз (Dan Ives) повысил целевую цену акций Tesla до 1900 долларов с 1800 долларов за акцию, на ожиданиях роста спроса на электромобили в Китае.

На этом фоне индекс высокотехнологичных компаний NASDAQ, куда входят акции Tesla, также продолжает обновлять рекорды. На данный момент индекс растет почти на 1%, до 11251,22 пункта, а ранее в ходе торгов четверга показатель достиг рекордно высокого значения в 11273,06 пункта.