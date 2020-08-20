МОСКВА, 20 авг /ПРАЙМ/. Врио губернатора Хабаровского края Михаил Дегтярев сообщил, что обсудил с мэром Москвы Сергеем Собяниным развитие городского транспорта Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре.

"С Мэром Москвы Сергеем Собяниным обсудил развитие городского транспорта Хабаровска и Комсомольска-на-Амуре", — написал Дегтярев в своем Telegram-канале.

"Меня с первых дней работы в Хабаровском крае удивило состояние автобусов и трамваев в столице края. Ну а уж про трамваи в городе Юности я и не говорю, они просто состарились и умерли. У моей команды есть четкий план по обновлению подвижного состава и развитию городского транспорта. Будет хорошо", — добавил он.

Ранее Дегтярев в Москве провел встречу с вице-премьером РФ Маратом Хуснуллиным, они обсудили строительство жилья и дорог в Хабаровском крае.

Дегтярев был назначен врио губернатора Хабаровского края 20 июля вместо Сергея Фургала, который смещен с поста в связи с утратой доверия. Во время встречи с президентом РФ Владимиром Путиным Дегтярев обещал доложить о работе через месяц. Как сообщил в четверг пресс-секретарь президента Дмитрий Песков, встречи с Дегтяревым в графике Путина нет, но она может появиться оперативно при необходимости.