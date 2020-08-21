МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения с Грузией — это вопрос ближайшего будущего, заявил глава МИД РФ Сергей Лавров.

"Хочется надеяться, что возобновление авиасообщения – это вопрос ближайшего будущего. Внимательно следим за положением дел в самой Грузии, разумеется, ждем общей нормализации санитарно-эпидемиологической ситуации в регионе и в мире, открытия регулярных авиарейсов на других направлениях", — сказал Лавров в интервью газете "Труд".