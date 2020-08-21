ВАШИНГТОН, 21 авг /ПРАЙМ/. Высокопоставленного сотрудника Uber обвиняют в США в том, что он скрыл от властей информацию о хакерской атаке 2016 года, в результате которой были похищены данные миллионов пользователей и водителей компании, сообщило в четверг министерство юстиции США.

По данным обвинения, Джозеф Салливан, в 2015-2017 годах занимавший пост руководителя отдела безопасности компании, был ключевым лицом в сокрытии от Федеральной торговой комиссии информации о взломе сети Uber. Как выяснила прокуратура, в 2016 году хакеры связались с Салливаном и проинформировали его о взломе, потребовав вознаграждение за то, чтобы информация о нем осталась конфиденциальной. Сотрудники безопасности Uber подтвердили факт взлома, однако под руководством Салливана хакерам за их молчание были выплачены 100 тысяч долларов биткоинами, считает минюст.

Как сообщило ведомство, Салливана обвиняют в препятствовании правосудию, в случае обвинительного приговора ему может грозить до пяти лет тюрьмы.

О произошедшем в октябре 2016 года взломе, в результате которого были похищены имена, электронные адреса и номера мобильных телефонов 50 миллионов пользователей и личные данные 7 миллионов водителей Uber по всему миру, агентство Блумберг сообщило в 2017 году. Тогда же сообщалось, что вместо того, чтобы заявить о взломе регуляторам и водителям, компания заплатила хакерам 100 тысяч долларов, чтобы удалить похищенные данные и сохранить все в тайне. По мнению Uber, хакеры не воспользовались полученной информацией.

В результате инцидента Салливан и его заместитель были уволены из Uber.