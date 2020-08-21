С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг /ПРАЙМ/. Скоростной поезд "Стриж" отправился в первый рейс из Санкт-Петербурга в Самару, передает корреспондент РИА Новости.

Поезд "Стриж" сообщением Санкт-Петербург – Москва – Самара отправился с Ладожского вокзала в 00.45 мск.

"Время в пути этого поезда составит 19 часов. То есть на 20 часов меньше, чем наш традиционный поезд на этом маршруте. Мы практически вдвое сократили время между Санкт-Петербургом и Самарой именно из-за того, что используется этот поезд", — сказал журналистам заместитель генерального директора ОАО "РЖД" Дмитрий Пегов.

Он отметил, что этот состав ранее курсировал в Берлин. По его словам, поезд "Стриж" останется на маршруте Санкт-Петербург – Москва – Самара на постоянной основе.

"У меня нет пока информации, когда будут возобновлены перевозки в Берлин. Если они будут возобновлены, то количество составов позволяет в общем обороте с Самарой возобновить перевозки", — сказал он.

"Надеемся, что этот маршрут понравится нашим пассажирам. И после проведения планового окна, которое будет проводиться на Октябрьской железной дороге на инфраструктуре, которое мы заранее планировали, поэтому мы будем вынуждены прерваться где-то на месяц, чтобы в октябре возобновить движение", — сказал Пегов.

Поездка по маршруту Санкт-Петербург – Москва – Самара займет около 19 часов. Поезд будет делать остановку в Москве в 05.08 и прибывать в Самару в тот же день в 20.50 по местному времени. В обратном направлении из Самары в первый рейс поезд "Стриж" отправится 22 августа в 01.20 по местному времени.

Поезд "Стриж" сформирован из вагонов с местами для сидения, купе, СВ и вагонов класса "Люкс". Кроме того, в состав поезда входят вагон-ресторан и вагон-бар. Все вагоны оборудованы системами кондиционирования, очистки и обеззараживания воздуха, экологически чистыми туалетными комплексами.

В вагонах первого и второго классов индивидуальное освещение, аудио- и видеосистема с возможностью подключения индивидуальных наушников, розетки для подзарядки телефонов и индивидуальные столики. Купе в вагонах СВ предназначены для двух пассажиров. Там есть столик, сейф, вешалки для одежды. Доступ в купе обеспечивается индивидуальной картой-ключом. Каждое из них оборудовано санузлом с душем.

Ранее сообщалось, что РЖД эксплуатировали поезда испанского производителя Talgo, которые в России получили название "Стриж", на маршрутах Москва-Нижний Новгород и Москва-Берлин. Однако из-за пандемии коронавируса холдинг РЖД отменил все международные поезда, в том числе "Стрижи" в Берлин. Согласно расписанию, "Стрижи" остаются в графике между Москвой и Нижним Новгородом.