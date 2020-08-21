С.-ПЕТЕРБУРГ, 21 авг /ПРАЙМ/. РЖД сохраняют прогноз по снижению пассажирских перевозок в дальнем следовании по итогам 2020 года на уровне 30%, сообщил журналистам заместитель гендиректора компании Дмитрий Пегов.

"Мы так и идем, 30 процентов по году (снижение перевозок — ред.)… Когда регионы будут снимать ограничения, мы будем в полном объеме восстанавливать перевозки. Потому что, несмотря на общую ситуацию, часть регионов еще полностью ограничительные меры не сняли, они существуют. А это существенно ограничивает передвижение пассажиров",- сказал он.

Пегов отметил, что в настоящее время значительно восстановлены пассажирские перевозки на южном направлении.

"Самый большой у нас сейчас пассажирский трафик — это, конечно же, традиционно в эти месяцы сообщение с Черноморским побережьем — Анапа, Адлер. Южное направление у нас сейчас очень востребованное, график южного направления восстановлен. За исключением, может, регионов, где не сняты ограничения, связанные с коронавирусом. Но в целом мы видим положительную динамику, мы прирастаем где-то от 1,5 до 3 процентов ежемесячно. Надеемся на очень хорошую осень, на бархатный сезон", — отметил Пегов.