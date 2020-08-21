СЕУЛ, 21 авг /ПРАЙМ/. Гражданам России стоит взвесить необходимость и тщательно продумать все аспекты транзитного проезда при следовании в Южную Корею через третьи страны, с которыми открыто авиасообщение, заявили РИА Новости в российской дипмиссии в Сеуле.

"Помимо риска оказаться инфицированным во время перелета – это все-таки длительное пребывание в закрытом пространстве – в стране транзита могут потребовать дополнительные гарантии, что данный пассажир будет допущен в Республику Корея, даже при наличии визы. Поэтому частным лицам я, наверное, пока не рекомендовал бы пользоваться транзитным каналом для выездов из Российской Федерации в Республику Корея. В любом случае необходимо тщательно прорабатывать вопрос о въезде в Южную Корею во избежание сложностей. Были случаи, когда корейские компании в Стамбуле отказывали в посадке на борт россиянам, следовавшим транзитом в Сеул", — сообщил представитель посольства.

По его словам, с транзитом из Кореи в Россию через третьи страны проблем быть не должно, поскольку в этом случае речь идет о возвращении на родину. Однако для россиян, желающих вернуться, по-прежнему сохраняется возможность выехать эвакуационными рейсами через Владивосток, отметил собеседник.

Россия с 27 марта из-за пандемии коронавируса прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляли только рейсы, которыми россиян вывозят из-за границы, а иностранцев — из России, а также грузовые, почтовые, санитарные и некоторые другие перелеты.

С 1 августа были возобновлены первые регулярные рейсы за рубеж — в турецкие Анкару и Стамбул, а также в Великобританию. Кроме того, разрешены полеты в Танзанию, однако пока таких рейсов нет. Затем 10 августа возобновились рейсы на турецкие курорты — Анталью, Бодрум и Даламан. С 15 августа начались полеты из Москвы в Женеву, но лишь граждан Швейцарии, обладателей вида на жительство, а также лиц, у которых есть разрешение на длительное обучение или лечение. При посещении Великобритании россиянам также придется пройти 14-дневную изоляцию.