МОСКВА, 21 авг /ПРАЙМ/. ГИБДД будет осматривать автомобили, а также присваивать номера при регистрации транспортных средств в МФЦ, сообщает пресс-служба ведомства.

Ранее премьер-министр РФ Михаил Мишустин подписал постановление о возможности регистрации транспортных средств в МФЦ. Такой услугой можно будет воспользоваться только в центрах, располагающих нужной инфраструктурой для обслуживания автомобилистов. Принятое постановление позволит упростить процедуру госрегистрации, сэкономить время владельцам транспортных средств и расширить спектр услуг, предоставляемых в МФЦ. Указанные поправки вступают в силу по истечении семи дней после дня официального опубликования постановления правительства, то есть 29 августа.

"Госавтоинспекция обращает внимание, что сотрудники МФЦ будут осуществлять лишь прием и выдачу документов и государственных регистрационных знаков. Все остальные административные процедуры, связанные с осмотром транспортного средства, проверочными мероприятиями, оформлением регистрационных документов, присвоением регистрационных номеров, как и ранее, будут осуществляться сотрудниками Госавтоинспекции", — говорится в сообщении.