МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Холдинг РЖД с субботы возобновляет курсирование пассажирского поезда между Калининградом и Адлером, сообщала компания.

РЖД отменяли пассажирские поезда между городами РФ и Калининградом с 6 апреля на фоне ситуации с коронавирусом. Первые два поезда из этого города России в Москву и Санкт-Петербург были возобновлены с 1 июля.

Теперь с 22 августа восстанавливается курсирование состава из Калининграда в Адлер, с 25 августа — в обратном направлении. Поезд Калининград – Адлер с прицепными вагонами Смоленск – Адлер и Брянск – Адлер формирования "Федеральной пассажирской компании" ("дочка" РЖД) имеет номер 360/359.

Поезда, следующие между Калининградом и другими городами РФ, идут транзитом через Литву и Белоруссию, но на станциях этих зарубежных железных дорог делают только технические остановки без посадки и высадки пассажиров. Проезжать в них по условиям Литвы могут единовременно 200 пассажиров.

Также продолжает действовать нота МИД республики, в соответствии с которой транзитный проезд разрешается только при наличии упрощенного транзитного документа для железнодорожного транспорта. Транзитный проезд через территорию Литвы по Шенгенской визе или упрощенному транзитному документу запрещен. При погранконтроле на железнодорожных пунктах Литвы пропускаться будут только граждане РФ, которые заранее заполнили в электронном виде анкету на сайте генконсульства Литвы в Калининграде, распечатали ее и подписали.