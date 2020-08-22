МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Американская авиастроительная компания Boeing занимается созданием портативных ультрафиолетовых излучателей для дезинфекции поверхностей в салонах и кабинах пилотов, сообщает агентство Рейтер со ссылкой на заявление главного инженера этой программы Ре Латтерса.

По его словам, компания разрабатывает портативный жезл, который с помощью ультрафиолетового излучения сможет нейтрализовать бактерии и вирусы. Латтерс подчеркнул, что благодаря этому жезлу исчезнет необходимость использовать спирт и другие дезинфицирующие средства, которые могут нанести вред электронному оборудованию.

Он добавил, что Boeing планирует осенью выдать патент и нанять сторонние компании для начала производства жезлов для коммерческого использования.

Всемирная организация здравоохранения 11 марта объявила вспышку новой коронавирусной инфекции COVID-19 пандемией. По последним данным ВОЗ, в мире выявлено более 22,2 миллиона случаев заражения, свыше 782 тысяч человек скончались.