# ТАШКЕНТ, 22 авг /ПРАЙМ/. Авиакомпания "Уральские авиалинии" в субботу доставит 148 россиян из Ташкента в Москву спецрейсом, организованным в условиях ограничения авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили РИА Новости в пресс-службе посольства РФ в республике.

Власти Узбекистана с 16 марта приостановили транспортное сообщение с другими странами из-за угрозы распространения коронавируса. Для иностранных граждан и соотечественников организуются вывозные спецрейсы на родину.

"Чартерный рейс "Уральских авиалиний" вылетел 22 августа в 8:09 (6:09 мск) из Ташкента в Москву. На борту 148 граждан России и 81 иностранный гражданин", — сказал представитель посольства.

По данным посольства РФ, к настоящему моменту чартерными авиарейсами на родину из Узбекистана были вывезены около 4 тысяч россиян. В марте-августе чартеры "Аэрофлота", "России", "Уральских авиалиний", Azur Air, Nordwind и Uzbekistan Airways также организуются в Санкт-Петербург, Владивосток, Екатеринбург, Казань, Новосибирск и Ростов-на-Дону.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составляют вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ. С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.