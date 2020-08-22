МОСКВА, 22 авг /ПРАЙМ/. Количество эскалаторов после реконструкции станции метро "Рижская" в Москве увеличится до четырех, сообщил РИА Новости заммэра Москвы по вопросам транспорта Максим Ликсутов.

Ранее сообщалось, что станция "Рижская" закрыта для пассажиров с субботы, 22 августа, на 12 месяцев. Поезда проезжают ее без остановки. Во время закрытия на станции будут проведены работы по замене эскалаторного комплекса.

"На станции "Рижская" Калужско-Рижской линии после реконструкции увеличится число эскалаторов: их будет четыре вместо трех. Кроме того, на "Рижской" будет отреставрирован вестибюль. Поскольку на станции только один выход, проведение таких работ без ее закрытия невозможно. Постараемся их завершить максимально быстро", — сообщил Ликсутов.

По его словам, увеличение числа эскалаторных лент на треть повысит пропускную способность станции, что существенно улучшит комфорт пассажиров. Кроме того сами эскалаторы будут современнее, надежнее и тише. Срок службы новых машин составит 50 лет.

Пассажиры временно закрытой станции смогут воспользоваться соседними станциями "Проспект Мира" Калужско-Рижской и Кольцевой линий, "Алексеевская" Калужско-Рижской линии и "Марьина Роща" Люблинско-Дмитровской линии. Также для пассажиров будет организован компенсационный маршрут (КМ) наземного транспорта. Рядом с "Рижской" будут дежурить инспекторы Центра обеспечения мобильности пассажиров, которые помогут горожанам проложить маршрут.

Кроме того, с 22 августа действует бесплатная пересадка между станциями Рижская МЦД-2 и "Проспект Мира" метро при использовании "Тройки".

На время закрытия "Рижской" можно воспользоваться другими станциями МЦД-2, с которых можно бесплатно пересесть на станции метро и МЦК и построить альтернативный маршрут: Дмитровская МЦД-2 — метро "Дмитровская" (Серпуховско-Тимирязевская линия), Каланчевская МЦД-2 — метро "Комсомольская" (Кольцевая и Сокольническая линии), Стрешнево МЦД-2 — Стрешнево МЦК.