ЕРЕВАН, 22 авг /ПРАЙМ/. Свыше 200 россиян вернулись в субботу на родину чартерными рейсами из Еревана в Москву и Минеральные Воды в условиях закрытия авиасообщения из-за пандемии коронавируса, сообщили в посольстве РФ в Армении.

"Двадцать второго августа авиакомпания Armenia осуществила специальные чартерные рейсы по маршруту Ереван — Москва и Ереван — Минеральные Воды. С их помощью домой смог вернуться ещё 201 человек", — говорится в сообщении на странице дипмиссии в соцсети Facebook.

В посольстве заявили, что в общей сложности в рамках комплексной работы из Армении вывезено 5321 человек. "Работа по организации возвращения россиян домой продолжается", — отмечается в сообщении.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки (смены экипажа) на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства РФ.

С 1 августа РФ возобновила авиасообщение с тремя странами: Великобританией, Турцией и Танзанией.