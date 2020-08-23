МОСКВА, 23 авг — РИА Недвижимость. Власти Москвы выбрали АО "Группа компаний "ЕКС" победителем конкурса на строительство транспортной развязки на пересечении МКАД с Осташковским шоссе, планируется заключить контракт на сумму в 3,7 миллиарда рублей, следует из материалов на портале госзакупок.

Ранее департамент города Москвы по конкурентной политике объявил соответствующий конкурс с начальной (максимальной) ценой контракта в 3,8 миллиарда рублей.

Как говорится в материалах закупки, объект нужно построить за два года.

Согласно итоговому протоколу закупочной комиссии, победителем конкурса стало АО "Группа компаний "ЕКС", предложившее цену контракта в 3,7 миллиарда рублей. С компанией планируется заключить контракт.

Ранее портал столичной мэрии сообщал, что проект предусматривает реконструкцию более пяти километров дорог, строительство боковых проездов и путепроводов с внутренней стороны МКАД, возведение новых и модернизацию существующих съездов с Осташковского шоссе и кольцевой автодороги.