МОСКВА, 23 авг /ПРАЙМ/. Московский метрополитен намерен заключить контракт с заводом "Метровагонмаш" на поставку 1360 вагонов метро до конца 2023 года, цена контракта составит 135,4 миллиарда рублей, следует из данных портала госзакупок.

Ранее департамент Москвы по конкурентной политике объявил соответствующий аукцион. Заказчиком значится Московский метрополитен. Согласно документации, вагоны разных модификаций будут поставляться в разные периоды по 20 декабря 2023 года, однако по согласованию с заказчиком возможна досрочная поставка. Вагоны будут сформированы в семи- и восьмивагонные составы.

"Заключить контракт с акционерным обществом "Метровагонмаш", — говорится в итоговом протоколе закупочной комиссии. Завод стал единственным участником аукциона и предложил максимальную сумму – 135,4 миллиарда рублей.

Согласно техзаданию, в салоне каждого вагона будут размещены розетки в виде USB-разъемов для возможности подзарядки мобильных устройств пассажиров. Вагоны должны быть новыми, не ранее 2019 года выпуска.