МОСКВА, 24 авг /ПРАЙМ/. Власти Москвы готовы предложить свою билетную систему всем регионам России, сообщил в интервью РИА Новости руководитель транспортного комплекса столицы Максим Ликсутов.

Заммэра отметил, что в России сейчас используется множество различных билетных систем, при том что на территории одного региона иногда даже несколько разных. Все это затрудняет создание и целенаправленное развитие удобного для пассажиров единого сервиса оплаты проезда и сопутствующих услуг.

"Москва готова предложить данное решение регионам, которые сразу получат все наработанные преимущества карты "Тройка". Это мультимодальные поездки и комплексные тарифы, множество способов оплаты и видов билетных носителей, включая смартфоны, личный кабинет пассажира с возможностью управления своими транспортными картами, восстановление карты при утрате и многое другое", — сообщил Ликсутов.

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