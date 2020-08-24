ПАРИЖ, 24 авг /ПРАЙМ/. Обсуждение даты возобновления авиасообщения между Францией и Россией ведется, заявил РИА Новости представитель французского министерства иностранных дел.

"Обсуждения на эту тему ведутся", — сказал он, отвечая на вопрос, определена ли уже дата возобновления полетов между Францией и Россией. Однако никаких подробностей представитель ведомства не привел.

Ранее газета "Известия" со ссылкой на источники сообщила, что российские власти готовят новый список стран, об открытии которых могут объявить на этой неделе. По данным газеты, среди них — Франция, Венгрия, Мальта, Кипр, Иордания, Египет (только Каир) и Китай (только Шанхай). Как сообщили журналистам в секретариате вице-премьера РФ Татьяны Голиковой, новых решений по возобновлению международного авиасообщения пока нет. Росавиация не комментирует информацию о планах возобновления рейсов еще с семью странами.

Россия на фоне пандемии коронавируса с 27 марта прекратила регулярное и чартерное авиасообщение с другими странами. Исключение составили вывозные рейсы, а также грузовые, почтовые, санитарные и гуманитарные рейсы, перегоны пустых самолетов для техобслуживания, транзитные полеты с посадкой для дозаправки или смены экипажа на территории РФ и полеты, осуществляемые по отдельным решениям правительства.

Возобновлять регулярное международное авиасообщение Россия начала 1 августа. Первыми были открыты полеты из Москвы, Санкт-Петербурга и Ростова-на-Дону в Лондон и Стамбул. Также были разрешены полеты в Танзанию, но пока таких рейсов нет. 10 августа возобновились полеты в турецкие города Даламан, Бодрум и Анталью. 15 августа начались рейсы в Швейцарию. С 20 августа РФ разрешила полеты за рубеж ещё из трех городов — Казани, Калининграда и Новосибирска.