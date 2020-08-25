МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Общественники предложили сделать обязательным предупреждение клиентов такси, что в салоне ведется аудио- или видеозапись, и утвердить единый предупреждающий знак для его размещения в автомобилях, соответствующее письмо направлено главе Минтранса Евгению Дитриху. Авторами инициативы выступили член Общественной палаты РФ Артем Кирьянов и директор Института развития правового общества Дарья Гладыш. Копия документа есть у РИА Новости.

"Совместно с Институтом развития правового общества просим Вас на федеральном уровне рассмотреть следующие предложения: расширить федеральную законодательную базу и дополнить нормативно-правовые, регуляторные и контрольно-надзорные документы по услугам такси требованием об обязательном предупреждении и получении согласия клиентов такси на ведение аудио- и (или) видеозаписи в салоне автомобиля", — говорится в письме.

Авторы инициативы предлагают разработать единый знак предупреждения, что в салоне такси ведется аудио- и (или) видеозапись, и нормативы его размещения на машине. "Пользование услугами такси в этом случае будет обозначать согласие пассажира на осуществление технических процедур записи на всем протяжении поездки", — поясняется в письме.

Как полагают авторы, следует предусмотреть меры административной ответственности юридических лиц за нарушение требования вплоть до временного аннулирования разрешительных документов и лицензий.

Общественники пояснили, что с ростом числа такси возникает все больше конфликтных ситуаций, причем не только в контексте дорожной обстановки. Установить виновность при конфликтах в салоне автомобиля помогают технологии: аудио- и видеозаписи, сделанные системами видеонаблюдения. Причем практика аудио-, видеозаписи коммерческих рейсов имеет обширное международное применение, отмечается в письме.

"Клиенты такси не находятся в общественном транспорте, приватность обстановки позволяет им свободно вести телефонные разговоры, участвовать в конференц-связи, делиться конфиденциальными сведениями, представляющими, например, деловую или репутационную тайну, чьи-то персональные данные. Таким образом, без закрепления релевантных положений в федеральном законодательстве не соблюдается право граждан на частную жизнь", — полагают авторы инициативы.