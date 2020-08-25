МОСКВА, 25 авг — ПРАЙМ. Главными характеристиками комфортного такси, по мнению россиян, являются приятный запах и чистота, безаварийная езда, музыка по собственному выбору и молчаливый водитель, говорится в совместном исследовании сервиса заказа такси "Ситимобил" и аналитического агентства ResearchMe.

Исследование основано на данных опроса 4,2 тысячи респондентов по всей России.

"Чистота и приятный запах в салоне важны для 75% респондентов обоих полов. Для мужчин важнее увеличенное пространство в салоне (40%) и кожаная обивка сидений (17%). Молчаливый водитель в такси важен для трети опрошенных пассажиров, причем пассажирки ценят это качество куда больше, 34% опрошенных девушек против 28% опрошенных мужчин", — уточняется в исследовании. При этом для пассажиров в возрасте 18-24 лет более важными для комфортной поездки оказались возможность выбрать музыку (43%) и зарядить телефон (41%). Также обязательным условием комфортной поездки каждый пятый пассажир назвал аккуратное вождение водителя.

Чаще всего в такси повышенных классов пассажиры передвигаются не одни – 36% заказывают для поездки с близким человеком, 26% – когда едут с детьми. Пассажиры охотно пользуются такси повышенного класса, если поездку оплачивает работодатель (30%) или неважно себя чувствуют и хотят ехать с комфортом. Почти половина опрошенных (44%) готовы доплачивать 5-10% от стоимости поездки за более комфортные условия. Четверть респондентов готовы доплатить 10-30% стоимости, отмечается в исследовании.

"Наша миссия: дать пользователям возможность комфортно и безопасно ездить на такси… Особенно это актуально сейчас, ведь такси позволяет соблюдать дистанцию и является одним из самых безопасных видов транспорта. Мы видим высокую востребованность такого сервиса у наших клиентов и рассчитываем в ближайшее время нарастить количество поездок в сегментах "Комфорт", "Комфорт+" и "Бизнес" минимум в 3-4 раза", — прокомментировал руководитель отдела повышенных классов "Ситимобил" Евгений Гончаров.

В частности, "Ситимобил" повысил требования к подключенным к сервису водителям, работающим в премиальных классах. Водители, работающие с данными тарифами, прошли обучение по ужесточенным стандартам обслуживания повышенных классов. В том числе, компания ввела дополнительное тестирование на знание ПДД, а страховая история тысяч водителей была проверена на аварийность по базе РСА (Российский союз автостраховщиков — ред.) (98% из них никогда не попадали в аварии).

Отмечается, что на водителей, которых после перезапуска допустили до работы в этих классах, как правило, не жаловались пассажиры. Эти водители будут работать в Москве, Петербурге, Краснодаре, Ростове-на-Дону и Екатеринбурге.