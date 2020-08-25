МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. Заложен первый обстановочный теплоход класса РРР "О-ПР 2.0 (лед 20)" из десяти, которые планируется построить для администраций бассейнов внутренних водных путей России, сообщает Росморречфлот во вторник.

Закладка киля нового судна прошла на нижегородской верфи предприятия "Р-Флот". Проект выполнен Горьковским центральным конструкторским бюро речного флота.

Первый обстановочный теплоход будет эксплуатироваться в ФГБУ "Канал имени Москвы".

"Обстановочные суда предназначены для содержания судового хода на внутренних водных путях, работ по тралению, контроля средств навигационной обстановки, обслуживания знаков навигационной обстановки с целью обеспечения безопасности судоходства пассажирского и транспортного флота", — объясняется в сообщении.

Согласно техническим характеристикам, новые судна имеют длину 35,6 метра, ширину 6,4 метра. Автономность теплохода рассчитана на шесть суток.

Как отмечается в релизе Росморречфлота, строительство новой линейки из десяти судов входит в выполнение мероприятий федерального проекта "Внутренние водные пути" Комплексного плана модернизации и расширения магистральной инфраструктуры на период до 2024 года.

Окончание работ ожидается в четвертом квартале 2022 года в соответствии с госконтрактом.