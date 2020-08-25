МОСКВА, 25 авг /ПРАЙМ/. "Росморпорт" планирует заключить договор с ФГБУ "Морская спасательная служба" на разработку рабочей документации и реконструкцию береговых сооружений автомобильно-железнодорожного паромного сообщения "Ванино — Холмск" в морском порту Холмска Сахалинской области, следует из данных портала госзакупок.

Ранее два аналогичных тендера "Росморпорта" не состоялись, поскольку на них не заявился ни один участник. С третьего раза компании удалось определиться с подрядчиком.

"Заключить контракт с ФГБУ "Морспасслужба" (предложение о цене контракта: 2 276 943 450 рублей)", — говорится в итоговом протоколе.

Согласно материалам, заказчик рассчитывает до 15 декабря 2022 года провести, в частности, реконструкцию причалов, подъемно-переходного моста, въезда на причалы, пассажирского трапа.

Паромная переправа "Ванино — Холмск" — морская железнодорожная грузопассажирская паромная переправа, соединяющая остров Сахалин с материковой частью России.