ВЛАДИВОСТОК, 27 авг /ПРАЙМ/. Росморречфлот поможет Камчатке в подъеме затонувших судов со дна акватории морского порта Петропавловска-Камчатского и Авачинской губы, сообщает правительство региона.

Это было озвучено в ходе встречи врио губернатора Камчатки Владимира Солодова с руководителем Федерального агентства морского и речного транспорта Александром Пошиваем.

"Все суда поднять одновременно невозможно. По согласованию с правительством Камчатского края будет разработан план приоритетов, составлен список судов, которые следует поднять в первую очередь. Если соответствующее поручение нам будет дано в ближайшее время, то после соблюдения необходимых документальных формальностей через 8-12 месяцев мы сможем непосредственно приступить к этой работе. То есть сам план действий понятен, измерим по времени, положительную перспективу мы видим", — сказал руководитель Росморречфлота, чьи слова приводятся в сообщении.

По предварительной информации властей региона, сегодня в акватории порта Петропавловска-Камчатского в Авачинской губе находится 84 затонувших судна. В первую очередь планируется убрать те судна, которые частично находятся на плаву, затем остальные. Все работы будут согласованы с Минприроды РФ.

Ранее в ходе визита на Дальний Восток премьер-министр РФ Михаил Мишустин призвал провести там "генеральную уборку", расчистить территории от свалок и "кладбищ" кораблей, это откроет новые возможности для развития туризма.