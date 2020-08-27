МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. РЖД на фоне ситуации с коронавирусом обрабатывают дезинфицирующими средствами поезда и вокзалы, чтобы пассажиры чувствовали себя безопасно, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

"Безопасность и комфорт пассажиров для нас всегда в приоритете. На вокзалах регулярно проветриваются и обрабатываются дезинфицирующими средствами все помещения. В поездах дезинфекция проводится в депо перед рейсом, а в пути — до четырех раз в сутки. Дезинфицируются все контактные поверхности: ручки и поручни в вагонах, столики, стены", — рассказал Белозеров.

Он отметил, что РЖД в разы ужесточили все процедуры, которые находятся в зоне ответственности компании.

"Весь наш фронт-лайн персонал обеспечивается масками, перчатками и антисептиками, регулярно проводится термометрия. Также мы просим и пассажиров на основании рекомендаций Роспотребнадзора соблюдать масочный режим", — добавил глава РЖД.

Если у кого-то с собой не оказалось маски, то ее всегда можно приобрести в поездах и на вокзалах, напомнил он.

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