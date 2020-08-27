МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. РЖД до 2035 года рассматривают возможность строительства железной дороги до Магадана, это позволит раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

Железная дорога в настоящее время доходит до станции Нижний Бестях в Якутии. Железной дороги до Магадана нет.

"Сегодня мы смотрим до 2035 года. В этом временном горизонте – мы, например, хотели бы доехать железной дорогой в Магадан. Рассмотреть этот вопрос. Это же не железная дорога из точки "А" в точку "Б". Мы хотели бы, чтобы она дала возможность раскрыться территории с огромными залежами полезных ископаемых", — сказал глава РЖД.

Сколько будет строить железнодорожная ветка до Магадана, Белозеров не назвал, отметив, что это требует подсчетов.

"Как раз сейчас, работая над ДПР до 2030 года, все эти цифры для себя выверяем. Хотим, чтобы документ был серьезный, и планируем дополнительно провести исследования по общим техническим решениям. И это не просто "мы хотим что-то построить", мы идем от потребностей грузоотправителей и планов развития территорий с месторождениями. Грузоотправители анонсируют: здесь у нас кластер, который мы готовы были бы развить. Государство говорит: здесь готовы к лицензионным торгам, там большой объем разведывательных месторождений, сюда можно было бы войти. Только в таком случае мы будем реализовывать проект", — пояснил глава РЖД.

Полный текст интервью читайте на сайте ria.ru в 11.00 мск.