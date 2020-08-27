ВЛАДИВОСТОК, 27 авг /ПРАЙМ/. Власти Камчатки планируют модернизацию взлетно-посадочной полосы в селе Никольском на острове Беринга для обеспечения его транспортной доступности даже в непогоду, сообщает правительство региона.

Никольское находится на северо-западе острова Беринга — крупнейшего из Командорских островов.

"Правительство Камчатского края совместно с Росавиацией будет работать над проектом по модернизации взлётно-посадочной полосы в камчатском селе Никольском… Об этом по итогам визита в Алеутский округ сообщил глава региона Владимир Солодов", — говорится в сообщении.

Действующая в Никольском взлетно-посадочная полоса – грунтовая, построена она давно. Сейчас возможность приема или отправки воздушных судов зависит от погоды, примерно 50 дней в году полоса закрыта.

Солодов отметил, что будет разработан проект по капитальному ремонту взлетно-посадочной полосы, что позволит взлетать и садиться даже в случае непогоды и сложных метеорологических условий.

"В федеральном комплексном плане развития магистральной инфраструктуры стоит реконструкция аэровокзального комплекса, но важно будет в него включить радионавигационное оборудование — эту работу мы тоже сейчас проводим. Это тоже позволит даже при низкой облачности осуществлять взлет и посадку. Связанная с этим инициатива — создание топливозаправочного комплекса для авиации на Командорах. Он позволит делать беспосадочные перелеты по маршруту Петропавловск-Камчатский – Никольское и тем самым сократить время пути и расход топлива", — сказал Солодов, чьи слова приводятся в сообщении.