МОСКВА, 27 авг /ПРАЙМ/. РЖД будут проводить работы по модернизации БАМа и Транссиба вне границ особо охраняемых природных территорий, с сохранением уникальной природы Байкала и без сплошных вырубок, сообщил в интервью РИА Новости генеральный директор компании Олег Белозеров.

РЖД на фоне обеспокоенности ряда экологов относительно ситуации с реконструкцией БАМа-Транссиба и новым законом неоднократно заявляли, что не планируют строить новые железные дороги вдоль береговой линии Байкала и вырубать для этого лесные массивы. Компания отмечала, что возможна лишь вырубка небольшой полосы шириной 10-15 метров для возведения технологических объектов вдоль действующих путей, и то только при отсутствии альтернативного варианта.

"Мы не варвары и не дикари. У нас в топ-менеджменте много сибиряков, и термин "Священный Байкал" для меня не экзотика из старых песен. Я сам инициировал, подписал и сделал публичной декларацию, в которой мы обязуемся соблюдать баланс между развитием железных дорог и сохранением уникальной природы Байкала. Проекты по развитию железных дорог в Иркутской области, Бурятии и Забайкальском крае, как мы уже говорили, не предусматривают строительства новых линий железных дорог, и какой-то масштабной, тем более "сплошной" вырубки для этого леса вдоль береговой линии озера Байкал не требуется", — отметил Белозеров.

Он напомнил, что речь идет исключительно о реконструкции существующих станций и действующих железнодорожных линий между ними, включая приведение полосы отвода в нормативное состояние, строительство дополнительных путей и некоторых технологических объектов вдоль БАМа и Транссиба.

"Все компенсационные мероприятия по восстановлению леса, высадке саженцев и строительству очистных сооружений будут выполнены. Дополнительный экологический эффект будет за счет использования в перевозках электровозов. Все строительные работы будут проводиться вне границ особо охраняемых природных территорий", — продолжил глава РЖД.

Кроме того, компания дополнительно планирует усиление производственного экологического контроля и мониторинга. "Плюс общественный контроль", — добавил Белозеров.

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