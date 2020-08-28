МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. Наукоград Иннополис в Татарстане уже два года является тестовой площадкой для беспилотных автомобилей "Яндекс.Такси": красно-белые машины, которыми управляет система, возят жителей города, а человек на водительском сидении только страхует ее. Пассажиры и инженеры рассказали РИА Новости, что чувствуешь, сидя внутри беспилотника, и каково после таких поездок пересаживаться на обычный автомобиль.

Всего за два года в Иннополисе было совершено около 10 тысяч поездок с пассажирами на 7 машинах, среди которых беспилотник последнего 4-го поколения на базе Hyundai Sonata. Самое популярное направление у пользователей — дорога с работы домой. В числе частых маршрутов также поездки на фермерский рынок за продуктами и обратно и возвращение домой после тренировки на стадионе, рассказали РИА Новости в "Яндекс.Такси".

"Жители Иннополиса каждый день видят на дорогах беспилотные такси и пользуются ими. Они быстро привыкли к отсутствию человека за рулем, и уже не представляют наш город без него. Я очень горжусь тем, что самый высокий процент готовности ездить на беспилотных автомобилях оказался в Казани. Уверен, что многие жители столицы Татарстана пользовались беспилотным такси в Иннополисе и быстро убедились, что это комфортный и безопасный вид транспорта", — прокомментировал мэр Иннополиса Руслан Шагалеев.

"Беспилотное такси использую, чтобы добраться до работы, до учебы, до еды. Очень удобно, очень быстро. Впечатления очень своеобразные. Первое время каждая поездка дарила удивление. Я не понимал, как это вообще возможно, что я еду в машине, где нет водителя. Сейчас привык и уже не обращаю на это внимания. Теперь хочется прокатиться без человека внутри вообще", — рассказал пользователь сервиса.

Другой пассажир отметил, что здорово просто прокатиться на беспилотном такси, посмотреть, как все это работает. "Особенно с этой визуализацией восприятия окружающей среды. Очень интересно смотреть, как работают алгоритмы. Видно, как машина воспринимает пешеходов, автомобили, деревья. Хочется скорее ездить на ней в Казань", — сказал он.

Инженер-испытатель Алексей Шмыков, который почти три года работает QA-инженером и тестирует беспилотные автомобили на улицах города, надеется, что беспилотные автомобили как можно скорее станут частью обычной жизни.

"На первый взгляд может показаться, что это очень скучно, ведь автомобиль все делает сам. Но на самом деле работы много – надо следить за дорожной обстановкой, оценивать, как автомобиль принимает решения, чтобы потом подробно рассказать разработчикам, где и как можно усовершенствовать систему. Когда рабочий день заканчивается и приходит время пересесть в собственный автомобиль, очень хочется нажать кнопку автопилота и доверить ему все рутинные задачи. Но пока в моем личном авто только обычный круиз-контроль. Зато это очень мотивирует в работе", — рассказал Шмыков.