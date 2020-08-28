НОВОСИБИРСК, 28 авг /ПРАЙМ/. Густой туман утром в пятницу в Новосибирске и Томске стал причиной перенаправления сразу нескольких авиарейсов и их задержек, 671 человек вместо Новосибирска оказался в Барнауле, сообщила РИА Новости представитель Западно-Сибирской транспортной прокуратуры Оксана Горбунова.

"По нашим данным, семь прибывающих в Новосибирск рейсов ушло на запасной аэродром в Барнаул, и одна задержка обратного рейса авиакомпании Red Wings, который должен был вылететь обратно из Новосибирска в Москву. В связи с тем, что борт не прибыл, а ушел в Барнаул, пассажиры не смогли вылететь из Новосибирска. Это 202 человека", — рассказала собеседница агентства.

Она пояснила, что всего в Барнауле вместо Новосибирска утром в пятницу оказался 671 человек. Они обеспечены напитками, прокуратура контролирует соблюдение их прав, как и пассажиров задержанного рейса в Новосибирске. В ближайшее время планируется доставить пассажиров к месту назначения.

Горбунова сообщила, что также в связи с метеоусловиями в Томске утром задержаны на вылет два регулярных и один чартерный авиарейс.

"Регулярные рейсы – авиакомпания "Русслайн", 42 человека в Екатеринбург, и "Аэрофлот" — 150 человек в Москву. Третий – чартерный рейс во Владивосток. Как только позволят метеоусловия, пассажиры будут отправлены. Мы контролируем соблюдение прав пассажиров задержанных рейсов в Новосибирске, Томске и Барнауле", — сказала представитель прокуратуры.