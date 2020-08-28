МОСКВА, 28 авг — ПРАЙМ. Холдинг РЖД вернул для ряда поездов дальнего следования глубину продаж билетов в 120 суток до отправления, сообщила компания.

Впервые билеты на поезда, курсирующие во внутригосударственном сообщении, стало возможным приобретать за 120 суток до отправления 1 апреля 2019 года, но затем из-за неблагоприятной эпидемиологической ситуации глубина продаж билетов была уменьшена.

"Холдинг "РЖД" возвращает глубину продаж в 120 суток до отправления на поезда № 1/2 "Красная стрела" Санкт-Петербург — Москва и № 3/4 "Экспресс" Санкт-Петербург — Москва формирования АО "Федеральная пассажирская компания" (дочернее общество ОАО "РЖД"). Срок продажи билетов увеличен в связи с ростом спроса пассажиров на поездки между этими городами", — говорится в сообщении в пятницу.

Билеты за 120 суток до даты отправления на указанные поезда можно оформить в железнодорожных кассах дальнего следования, а также на официальном сайте РЖД или в мобильном приложении "РЖД Пассажирам".

"Работа по увеличению глубины продаж проводится холдингом "РЖД" по просьбам пассажиров. Эта мера позволяет путешественникам заранее планировать поездки, тем самым повышается доступность перевозок", — отмечается в сообщении.

РЖД из-за снижения пассажиропотока на фоне коронавируса и увеличения числа возвратов в апреле уменьшили глубину продаж билетов на поезда до 45 суток. Однако в мае компания сообщила, что вновь увеличила до 90 суток глубину продажи билетов на ряд внутрироссийских поездов дальнего следования на лето.