МОСКВА, 28 авг /ПРАЙМ/. "Федеральная пассажирская компания" (ФПК, "дочка" РЖД по перевозкам в дальнем следовании) с сентября организует в купе повышенной комфортности специальные стикеры, где пассажиры смогут указать для проводника время, когда их нужно разбудить, сообщает компания.

"С 1 сентября в дорожных наборах пассажиров купейных вагонов повышенной комфортности "Федеральной пассажирской компании" появятся специальные стикеры. С их помощью пассажиры смогут предупредить проводника о времени, в которое их необходимо разбудить перед прибытием на конечную станцию маршрута", — говорится в сообщении компании в пятницу.

По инструкции, проводник обязан предупредить пассажира за 30 минут до прибытия поезда на станцию.

"Однако результаты опросов, которые проводили специалисты компании, говорят о том, что это удобно не для всех пассажиров. Некоторым этого времени недостаточно, чтобы успеть собраться перед выходом из поезда, другим этого времени слишком много. Новая услуга призвана сделать сервис в купейных вагонах повышенной комфортности более индивидуальным и повысить комфорт проезда пассажиров в поездах дальнего следования", — поясняет ФПК.

Поясняется, что если пассажир захочет воспользоваться услугой, ему нужно будет указать в стикере номер места, на котором он едет, а также точное время до прибытия поезда, в которое его необходимо разбудить, а сам стикер с заполненными данными нужно затем наклеить на внешнюю сторону купе.

"Пассажиров, которые не стали выбирать индивидуальное время пробуждения и не наклеили стикер, проводник предупредит о скором завершении поездки за полчаса до прибытия", — добавили в компании.